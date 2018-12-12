Стрельба в Страсбурге: число погибших выросло

По данным СМИ, стрелок использовал автоматическое оружие, а также нож.

Число погибших в результате стрельбы в центре Страсбурга выросло до 4 человек, еще 11 получили ранения.

Об этом пишет Reuters.

Мотив нападения пока неизвестен, но во Франции сохраняется высокий уровень тревоги после серии нападений с 2015 года, за которыми стояла террористическая организация "Исламское государство".

В свою очередь, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подтвердил, что в результате стрельбы в Страсбурге погибли два человека. Как сообщает РБК со ссылкой на BFMTV, Кастанер отметил, что число раненых было от семи до восьми человек. При этом источник BFMTV рассказал об 11 пострадавших.

Префектура регионов Гранд-Эст и Нижний Рейн также подтвердила, что погибли два человека и пострадали 11, из которых семь получили тяжелые ранения, а четыре — легкие.

По данным France Info, стрелок использовал автоматическое оружие, а также нож.

Очевидец событий по имени Питер Фритц рассказал Би-Би-Си, что первый погибший - по всей видимости, турист из Таиланда. Прохожие пытались оказать ему помощь на месте, но попытки оказались безрезультатными.

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"Сразу после восьми вечера раздалось два одиночных выстрела, и люди побежали прочь от этого места, - рассказал Фритц. - Я зашел за угол и увидел на мосту лежащего мужчину с двумя ранениями в голову. Мы пытались вернуть его к жизни и отнесли его в ресторан, где в течение 45 минут делали ему искусственное дыхание".

В своем аккаунте в Twitter министр Кристоф Кастанер сообщил, что встретился с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом и президентом Эммануэлем Макроном. Он добавил, что «немедленно отправляется в Страсбург».

Ранее УНИАН сообщал, в центре французского города Страсбург во вторник вечером, 11 декабря, произошла стрельба. Изначально сообщалсоь об одном погибшем и троих пострадавших. Район, где произошел инцидент, находится недалеко от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов.

Страсбург - город на востоке Франции, имеет статус «парламентской столицы Европы». Сейчас в Страсбурге находятся такие важнейшие структуры, как Европейский парламент и Совет Европы, частью структуры которого является Европейский суд по правам человека.