Владельцы судов, которые блокировали Керченский пролив, имеют бизнес в Украине - СМИ

По данным СМИ, компания, чьи корабли блокировали Керченский пролив, занимается контрабандой и систематически нарушает санкционный режим в отношении Крыма.

Владельцы судов, которые блокировали проход украинских кораблей через Керченский пролив, имеют бизнес в Украине.

Об этом говорится в расследовании InformNapalm.

В блокировании кораблей участвовали танкер "Neyma", а также буксиры "Быстрый", "Гандвик" и "Эльтиген". Все судна принадлежат компании "Ювас-Транс". Учредителями этой фирмы являются Ярослав Анатольевич Народицкий (65%), Анатолий Леонидович Народицкий (25%) и Олег Владимирович Васенко (10%). Все трое проживают в Керчи.

Народицкие являются также учредителями многих фирм в России и Украине.

InformNapalm отмечает, что "Юванс-Транс" занимается контрабандой, систематически нарушает санкционный режим в отношении Крыма.

Так, в октябре прошлого года танкер этой компании был обстрелян береговой охраной Ливии за контрабанду топлива.

Кроме того, в 2015 году судно Народицких было задержано российскими пограничниками - танкер был скупщиком и продавцом нелегального топлива в открытом море. Как пояснил Анатолий Народицкий российским СМИ, такой схемой он пользовался для обхода санкций против Крыма.

При этом Народицкие ведут бизнес с компаниями из Евросоюза, используя для этого свои украинские фирмы. Также на Ярослава Народицкого зарегистрирована компания в Шотландии с миллионным оборотом и в учредительных документах он указывает себя как гражданина Украины.

InformNapalm отмечает, что Народицкие и их сообщники не находятся в санкционных списках, о громких судебных решениях в отношении их компаний также нет упоминаний.

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"Контрабанда, систематическое нарушение законов Украины и международного права, возможное уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, подозрение на двойное гражданство, организация преступной сети и вишенка на тортик - недавнее блокирование украинских военных кораблей. И это только то, что команда InformNapalm смогла найти, забросив лопату в землю на полштыка", - говорится в расследовании.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".