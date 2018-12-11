Меркель призвала Путина освободить захваченных украинских моряков

Ангела Меркель в телефонном разговоре с Владимиром Путиным обсудила ситуацию в Керченском проливе.

Канцлер Германии Ангела Меркельпризвала президента России Владимира Путина освободить украинских моряков, взятых в плен возле Керченского пролива 25 ноября.

На сайте Меркель говорится, что она сказал об этом в телефонном разговоре, который состоялся по ее инициативе в понедельник, передает lb.ua.

Главной темой разговора была ситуация в Керченском проливе. Меркель, в частности, подчеркнула необходимость беспрепятственного пропуска судов через пролив.

Кроме того, была поднята тема газового транзита через Украину после 2019 года, когда заканчивается действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Также Меркель и Путин говорили о ситуации в Сирии, в частности о формировании Конституционного комитета, и Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".