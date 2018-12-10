По данным пограничников, РФ в принципиальной количества не меняет свое военное присутствие в районе Азовского моря.

Россия может использовать для незаконных действий в Азовском море часть своего Черноморского флота вблизи временно оккупированного Крыма.

Об этом в комментарии УНИАН сказал помощник начальника Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, Россия в принципиальном количестве не меняет свое военное присутствие в районе Азовского моря.

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Как отметил Слободян, Азовское море слишком мелкое для захода больших военных кораблей, также есть ограничения из-за незаконно построенного Керченского моста.

«Всего в этом районе мы говорим о примерно 120 кораблях и катерах РФ. Основную часть этих судов составляют пограничные корабли и катера РФ, расположенные на базах подразделений в Азовском море. К этому добавляется и часть кораблей Черноморского флота РФ, которые стоят на рейдах в портах временно аннексированного Крыма и могут быть использованы для незаконных действий в Азовском море», - отметил помощник начальника ГПСУ.