В Германии предложили расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас хочет обсудить предложение расширения миссии ОБСЕ на Азовское море во время встречи представителей стран "нормандской четверки", которая должна состояться 11 декабря.

Из-за обострения украинско-российского кризиса вокруг Азовского моря и Керченского пролива министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) предложил распространить действие мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Азовское море.

Об этом он заявил в четверг, 6 декабря, на полях встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане, сообщает DW.

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По словам Мааса, это станет темой обсуждения во время встречи между представителями Украины и России при посредничестве Германии и Франции, которая должна состояться во вторник, 11 декабря, в Берлине. Ранее о проведении встречи в таком формате договорились канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент России Владимир Путин во время саммита G20 в Буэнос-Айресе. Однако позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт Москвы и Киева вокруг Керченского пролива не может быть темой нормандского формата.

Как отмечается, перед этим глава немецкого МИДА встретился с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным и России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить предложение переговоров.

"Я думаю, что с украинской стороны она была расценена как рациональная. С российской же стороны, наоборот, очень и очень скептически", - резюмировал Маас.