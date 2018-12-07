Голодомор: 38 стран стали соавторами проекта декларации ООН по случаю 85-й годовщины трагедии

В декларации подчеркивается, что Голодомор 1932-1933 годов был создан искусственно, и унес жизни миллионов украинцев, включая представителей других национальностей.

38 стран стали соавторами проекта декларации ООН по случаю 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов.

Как сообщает Постоянное представительство при ООН, соавторами документа уже выступили Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция и Эстония.

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Проект декларации по случаю 85-й годовщины Голодомора размещен в микроблоге Миссии Украины при ООН в Twitter.

В документе отмечается важное значение для повышения уровня информированности общественности об этих трагических событиях в истории человечества, а также укрепления верховенства права и соблюдения прав человека и основных свобод для предотвращения гуманитарных трагедий в будущем.

В декларации подчеркивается, что Голодомор 1932-1933 годов был создан искусственно, и унес жизни миллионов украинцев, включая представителей других национальностей.

Документом осуждается жесткая политика сталинского режима, в том числе принудительная коллективизация и конфискация продовольствия, которая привела к гибели значительной части украинского народа.

Кроме того, 38 стран мира, которые выступили соавторами декларации, приветствуют усилия правительств по открытию своих архивных данных о событиях 1932-1933 годов с целью рассказать всю правду об этой трагедии.

В документе подчеркивается, что память об ужасах и злодеяния прошлого должна укреплять усилия международного сообщества по обеспечению безусловного соблюдения прав человека и основных свобод во всем мире.

Также в документе приветствуются усилия государств-членов ООН, которые признали Голодомор 1932-1933 годов в Украине искусственно созданным смертоносным голодом, и содержится призыв к государствам-членам ООН способствовать распространению информации о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине как одной из трагических страниц мировой истории.