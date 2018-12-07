Порошенко уволил посла Украины в четырех странах мира

Александр Овчаров был послом в Сенегале, Габоне, Кот-д'Ивуаре и в Либерии.

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Овчарова с должностей посла Украины в Республике Сенегал, в Габонской Республике, в Республике Кот-д'Ивуар и в Республике Либерия.

Об этом говорится в указе №418/2018, размещенном на сайте президента.

Овчаров был назначен на эти дипломатические должности весной 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Порошенко уволил своего постпреда в Крыму.