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Порошенко уволил посла Украины в четырех странах мира

15:24, 07 декабря 2018
Политика
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Прошенко уволил с должности Александра Овчарова / фото senegal.mfa.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Овчарова с должностей посла Украины в Республике Сенегал, в Габонской Республике, в Республике Кот-д'Ивуар и в Республике Либерия.

Об этом говорится в указе №418/2018, размещенном на сайте президента.

Овчаров был назначен на эти дипломатические должности весной 2016 года.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Порошенко уволил своего постпреда в Крыму.

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Теги: #Петр Порошенко#посол Украины