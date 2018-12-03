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Порошенко уволил своего постпреда в Крыму

22:52, 03 декабря 2018
Политика
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Бабин уволен 2 декабря в соответствии с поданным им заявлением / фото krymr.org

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Бориса Бабина с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым.

Соответствующий указ №405 / 2018 от 2 декабря обнародован на сайте главы государства сегодня. "Уволить Бабина Бориса Владимировича с должности постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, Бабин был назначен постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым 17 августа 2017 года вместо Натальи Попович, которую активисты гражданской инициативы "Общественный совет по вопросам Крыма" обвиняли в бездействии.

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Теги: #Крым#Петр Порошенко#Борис Бабин про Крым