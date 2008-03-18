Билозир считает голосование по Черновецкому политической авантюрой

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС) Оксана БИЛОЗИР считает, что сегодняшнее голосование в Верховной Раде Украины за постановление о досрочных выборах Киевского городского председателя и Киевсовета является “политической авантюрой”.

Об этом она заявила в комментарии сайту RAZOM.

«Обманутыми, как всегда, окажутся киевляне», – сказала депутат.

О.БИЛОЗИР отметила, что воздержалась от этого голосования. «Я воздержалась от голосования, поскольку тот способ принятия решения, те документы, которые сегодня были предложены, тот проект решения, который был подготовлен, является насмешкой над правом и законностью», – считает она.

О.БИЛОЗИР отметила, что в соответствии со статьей 79 закона о местном самоуправлении Верховная Рада может принимать решение о досрочных выборах городского председателя только при наличии решений суда о признании распоряжений или действий городского председателя незаконными.

«Насколько мне известно, на сегодняшний день ни одного решения суда нет, а следовательно, как бы этого не хотелось лично мне и киевлянам, постановление Верховной Рады является незаконным. И я убеждена, что в ближайшее время оно будет обжаловано в суде», – сказала она.

Депутат отметила, что «было выработано общее виденье относительно того, как сменить власть в Киеве, была воля Президента создать следственную комиссию по проверке действий городской власти. И на основании полученных результатов, придерживаясь процедуры, можно было бы принять соответствующее решение, которое сегодня, к сожалению, принято преждевременно».

«Поэтому, решение по ЧЕРНОВЕЦКОМУ и Киевсовету носит политически-авантюрный характер и на данном этапе пользы общине Киева не принесет», – считает она.

По мнению О.БИЛОЗИР, из-за обжалования принятого решения, из-за судебной волокиты общество будет втянуто в очередной политический конфликт, который ничего хорошего не даст ни Украине, ни киевской общине.

Депутат также отметила, что не исключает заинтересованности отдельных политических сил именно в таком развитии событий, поскольку проведенное Временной следственной комиссией и правоохранительными органами расследование могло открыть реальную картину того, что происходит в Киеве, и представители тех политических сил «нагрели» руки на этих процессах.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, Верховная Рада Украины приняла постановление о назначении внеочередных выборов Киевского городского председателя и столичного городского совета. Документом предусмотрено проведение внеочередных выборов в последнее воскресенье 70-дневного срока со дня вступления в силу этого постановления.