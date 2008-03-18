Луценко примет решение после консультаций с союзниками

Лидер «Народной самообороны», министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что окончательное решение о выдвижении своей кандидатуры на должность мэра Киева примет совместно с депутатской группой «Народная самооборона» и со своими союзниками по коалиции.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Ю.ЛУЦЕНКО в связи с принятием Верховной Радой решения о проведении досрочных выборов городского председателя Киева и Киевского городского совета.

"Мою кандидатуру довольно часто называли среди претендентов на кресло Киевского городского председателя. Хочу отметить, что окончательное решение я приму совместно с депутатской группой «Народная самооборона» и со своими союзниками по коалиции", - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он выразил уверенность, что "главный залог успеха во время выборов – это единый кандидат от демократической коалиции". По словам Ю.ЛУЦЕНКО, он всячески будет способствовать тому, чтобы демократическая коалиция на выборах в городе Киеве выдвинула единого кандидата.

Говоря о сегодняшнем голосовании в ВР за перевыборы мэра Киева, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что оно подтверждает последовательную позицию «Народной самообороны» в выполнении своих предвыборных обещаний. "Теперь перед киевлянами открылась перспектива избрать себе новую власть, которая будет работать на благо жителей столицы", считает он.