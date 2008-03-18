Блок Литвина поддержал при голосовании БЮТ и НУНС

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О местных государственных администрациях», внесенный Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" законопроект проголосовало 235 народных депутатов из 448, зарегистрированных в зале. Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов и КПУ.

Как отметил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК, представляя документ, в законопроекте предусмотрены департизация и деполитизация местных органов исполнительной власти.

Он сказал, что в законопроекте предусмотрено, что назначение, увольнение председателей местных государственных администраций не связано с прекращением полномочий, вступлением на пост Президента Украины, сложением полномочий, отставкой по другим основаниям или формированием нового состава правительства.

А.ШЛАПАК сказал, что в законопроекте определено, что глава местной государственной администрации будет назначаться из числа лиц, которые находятся в кадровом резерве на занятие должностей председателей местных государственных администраций.

По его словам, отбор в кадровый резерв будет осуществляться по результатам конкурса или в порядке перевода лица, который в данный момент работает председателем другой местной государственной администрации.

Как подчеркнул А.ШЛАПАК, законопроектом предусмотрена деполитизация и должностей заместителей председателя местной государственной администрации - назначение и освобождение заместителей осуществляется председателем местной государственной администрации самостоятельно, без согласования с членами Кабинета Министров Украины.

А.ШЛАПАК сообщил, что законопроектом предлагается закрепить конституционное положение, что местные государственные администрации подотчетны и подконтрольны соответствующим областным, районным советам только в части делегированных полномочий.

Также предусматривается, что органы местного самоуправления имеют право выражать недоверие председателю местной госадминистрации только на основании оценки выполнения делегированных полномочий.

А.ШЛАПАК сообщил, что данным законопроектом предлагается наделить председателей облгосадминистраций правом вносить предложения, которые подлежат обязательному рассмотрению в установленном порядке, к проектам нормативно-правовых актов правительства, а также к проекту государственного бюджета Украины.

Он сообщил, что данным законопроектом председателю местной госадминистрации предоставляется право обращаться в суд, обжалуя решения областного и районного советов в случае выявления несоответствия Конституции или законодательству Украины.