В ОБСЕ осудили обыск в офисе крымскотатарского телеканала ATR

Соответствующее заявление Миятович распространено в понедельник ОБСЕ.

«Я неоднократно напоминала о необходимости безопасной работы журналистов и СМИ. Практику вмешательства в работу свободных и независимых средств массовой информации нельзя терпеть в регионе ОБСЕ», - говорится в заявлении.

Читайте такжеВ здание крымскотатарского телеканала пришла ФСБ, оккупанты проводят обыск (видео)Представитель ОБСЕ отметила, что очень важно, чтобы крымские татары имели возможность получать информацию и новости по ATR, вещание которого должно быть возобновлено как можно скорее.

Как сообщал УНИАН, 26 января сотрудники Следственного комитета Российской Федерации и Центра по противодействию экстремизму и терроризму проводят обыск на крымскотатарском телеканале АТР в Симферополе. В выпуске новостей журналисты АТР сообщили, что органы интересует информация о событиях 26-27 февраля 2014 года в Крыму, когда у стен Крымского парламента проходил многотысячный митинг крымских татар, а затем пророссийскими силами были захвачены Совет министров и Верховный совет Крыма.