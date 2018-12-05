Сийярто: Венгрия и дальше будет блокировать Комиссию Украина – НАТО

Министр считает, что если они разблокируют Комиссию, то у Венгрии не останется никаких ресурсов для участия в жизни своей общины.

Венгрия продолжит блокирование Комиссии Украина – НАТО до тех пор, "пока Украина не прекратит систематические нарушения прав венгерской общины".

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после завершения первого дня министерской встречи НАТО в Брюсселе.

"На нас оказывают сильное давление, чтобы отдать эту позицию. Если мы сдадимся, у нас не будет никаких других ресурсов для участия в жизни венгерской общины", - сказал он

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Министр подчеркнул, что защита прав меньшинств неотделима от вопросов безопасности и является частью вопросов безопасности и стабильности.

"Венгрия может разблокировать свое право вето, если украинцы сделают необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, проживающей на их территории, что соответствует двусторонним соглашениям и международному праву. Мяч на стороне Украины", - добавил министр.

Напомним, ранее заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр заверил, что в Будапеште готовы прекратить блокирование встреч Комиссии Украина-НАТО, как только Украина "восстановит уважение прав венгерского меньшинства".

Как сообщалось, Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.