В Венгрии рассказали, когда прекратят блокирование Комиссии Украина - НАТО

Будапешт блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.

В Будапеште готовы прекратить блокирование встреч Комиссии Украина-НАТО, как только Украина "восстановит уважение прав венгерского меньшинства".

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадьяр.

"Как только мы увидим, что со стороны Украины есть хотя бы желание имплементировать рекомендации Венецианской комиссии (относительно закона об образовании - Ред.), мы сразу пересмотрим нашу политику в этом вопросе", - сказал он.

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Когда это будет сделано, "мы окажемся в принципиально новой ситуации", говорит Мадьяр.

"Тогда у нас появятся основания согласовать конкретные фазы, конкретный план имплементации языковой нормы в отношении венгерского меньшинства. Поверьте мне, мы сейчас делаем все, чтобы выйти из этого кризиса. И если появятся такие условия, которые будут приемлемыми для нашего меньшинства – все остальные аргументы отойдут на второй план".

Как сообщалось, Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.