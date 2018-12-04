Украина требует немедленного создания пятой рабочей подгруппы ТКГ по вопросам границы - Геращенко

Украинская сторона настаивает, чтобы этот вопрос был рассмотрен и принят как соответствующее решение в рамках нормандского формата.

Украина требует немедленного создания пятой рабочей подгруппы по вопросам украинско-российской границы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

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"Украина требует немедленного создания пятой группы по границе, которая обсудит возвращение украинско-российской границы, создание зоны безопасности вдоль границы с беспрепятственным доступом туда СММ ОБСЕ. Мы настаиваем, чтобы этот вопрос был рассмотрен и принят как соответствующее решение в рамках нормандского формата", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявил, что российская сторона категорически выступает против инициативы создания пятой рабочей подгруппы относительно границы.