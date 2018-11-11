Волкер перечислил главные нарушения Россией Минских соглашений с 2014 года

Спецпредставитель США напомнил, что Россия не прекратила применять вооружение, не отвела тяжелое вооружение и иностранные вооруженные группы с востока Украине, не разоружила незаконные вооруженные формирования, не освободила всех заложников и не разрешила ОБСЕ наблюдать за ситуацией вдоль всей украинско-российской границы на Донбассе.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер перечислил главные нарушения Российской Федерацией Минских соглашений, начиная с первых договоренностей, Минского протокола и Минского меморандума, согласованных в сентябре 2014 года.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter со ссылкой на Волкера.

"Россия неправильно утверждает, что Украина не выполняет Минские соглашения. В реальности все наоборот", - заявил Волкер.

Он напомнил, что 5 сентября 2014 года в Минске был согласован Минский протокол, 19 сентября 2014 года Минский меморандум, а 12 февраля 2015 года - комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

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"Россия не совершила «немедленного двустороннего прекращения применения оружия» на востоке Украины (5 сентября 2014 г.), или «прекращения использования оружия» (19 сентября 2014 г.), не осуществила «немедленного и всестороннего прекращения огня» на востоке Украины (12 февраля 2015 г.)", - подчеркнул спецпредставитель США.

"Россия не прекратила «использования всех видов оружия и проведения наступательных операций» (19 сентября 2014 г.) или не осуществила «вывода всех тяжелых вооружений» (12 февраля 2015 г. и 29 сентября 2015 г.) из восточной Украины", - напомнил Волкер.

"Россия не вывела «все иностранные вооруженные группы» из восточной Украины (19 сентября 2014 г.) или "не разоружила незаконные вооруженные формирования» (12 февраля 2015 года)", - подчеркнул он.

"Россия не смогла «немедленно освободить всех заложников и незаконно задержанных лиц» (5 сентября 2014 г.) и «освободить и обменять всех заложников и незаконно задержанных» в Украине (12 февраля 2015 г.)", - подчеркнул Волкер.

"Россия не смогла «обеспечить постоянный мониторинг на российско-украинской государственной границе и контроль со стороны ОБСЕ» или создать зону безопасности в приграничных регионах (19 сентября 2014 г.)", - отметил дипломат.

"Россия не смогла «принять меры для улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе» (5 сентября 2014 г.), или «гарантировать безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся» (12 февраля 2015 г.)", - подчеркнул спецпредставитель США.