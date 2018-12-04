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Куренной вошел в состав фракции БПП

16:40, 04 декабря 2018
Политика
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Сегодня, 4 декабря, Куренной принял присягу народного депутата \ Фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление в сессионном зале сделал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Верховная Рада по представлению правительства назначила депутата от "БПП" Ирину Фриз министром по делам ветеранов, после чего, в соответствии с законодательством, прекратила ее депутатские полномочия.

29 ноября Центризбирком признал избранным и зарегистрировал народного депутата Куренного. Сегодня, 4 декабря, он принял присягу народного депутата.

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Теги: #депутат#БПП