Куренной вошел в состав фракции БПП
16:40, 04 декабря 2018Политика
74 0
Куренной стал народным депутатом вместо Фриз, которая возглавила Министерство по делам ветеранов.
Сегодня, 4 декабря, Куренной принял присягу народного депутата \ Фото УНИАН
Народный депутат Владимир Куренной вошел в состав фракции "Блок Петра Порошенко".
Читайте такжеДепутат от БПП Владимир Куренной принес присягу в Раде
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление в сессионном зале сделал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Как сообщал УНИАН, 22 ноября Верховная Рада по представлению правительства назначила депутата от "БПП" Ирину Фриз министром по делам ветеранов, после чего, в соответствии с законодательством, прекратила ее депутатские полномочия.
29 ноября Центризбирком признал избранным и зарегистрировал народного депутата Куренного. Сегодня, 4 декабря, он принял присягу народного депутата.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter