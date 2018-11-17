США улучшают техническое оснащение Украины для противодействия российской агрессии - Помпео

В США заявили, что помогают Украине противостоять агрессивным замыслам России.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео подчеркивает, что США улучшают техническое оснащение Украины для противодействия российской агрессии на украинской территории.

Об этом госсекретарь США сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что десять лет назад был начат диалог в рамках Комиссии стратегического партнерства Украина-США с целью развития взаимных интересов и укрепления связей в качестве свободных стран.

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Помпео отметил, что сегодня на заседании комиссии было достигнуто прогресса по трем основным элементам в развитии двусторонних отношений, и в частности в контексте безопасности относительно "противодействия российской агрессии". Также говорится об отрасли верховенства права и гуманитарных вопросах, экономической и энергетической безопасности.

В этой связи госсекретарь США заявил: "Мы укрепляем украинскую демократию, повышаем уровень благосостояния, и улучшаем уровень технической оснащенности Украины для противодействия российским агрессивным замыслам в этой стране".

Он подчеркнул, что Украина переживает решающий этап в своей истории.

Как сообщал УНИАН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 16 ноября в Вашингтоне на заседании Комиссии стратегического партнерства между Украиной и США обсуждались и конфиденциальные вопросы, которые касались сотрудничества в сфере поставок вооружений.