США улучшают техническое оснащение Украины для противодействия российской агрессии - Помпео
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео подчеркивает, что США улучшают техническое оснащение Украины для противодействия российской агрессии на украинской территории.
Об этом госсекретарь США сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что десять лет назад был начат диалог в рамках Комиссии стратегического партнерства Украина-США с целью развития взаимных интересов и укрепления связей в качестве свободных стран.
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Помпео отметил, что сегодня на заседании комиссии было достигнуто прогресса по трем основным элементам в развитии двусторонних отношений, и в частности в контексте безопасности относительно "противодействия российской агрессии". Также говорится об отрасли верховенства права и гуманитарных вопросах, экономической и энергетической безопасности.
В этой связи госсекретарь США заявил: "Мы укрепляем украинскую демократию, повышаем уровень благосостояния, и улучшаем уровень технической оснащенности Украины для противодействия российским агрессивным замыслам в этой стране".
Он подчеркнул, что Украина переживает решающий этап в своей истории.
Как сообщал УНИАН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 16 ноября в Вашингтоне на заседании Комиссии стратегического партнерства между Украиной и США обсуждались и конфиденциальные вопросы, которые касались сотрудничества в сфере поставок вооружений.