Порошенко предлагает прекратить действие Договора о дружбе с РФ с 1 апреля 2019 года (видео)

В зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте отмечается, что прекращение действия Договора происходит из-за продолжающейся агрессии России против Украины.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», внесенный президентом Украины (№0206).

Как передает корреспондент УНИАН, законопроектом предусмотрено прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписаннного 31 мая 1997 года в Киеве и ратифицированного Верховной Радой 14 января 1998 года.

Также отмечается, что прекращение действия этого Договора освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного Договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что «продолжающаяся агрессия РФ вызвала существенные нарушения большинства статей Договора, о чем Украина систематически подчеркивает в переписке с РФ». При этом отмечается, что ряд существенных нарушений договора стал предметом дел в международных судебных инстанциях, рассмотрение которых продолжается. В пояснительной записке сказано, что на сегодняшний день отсутствуют признаки добросовестного стремления РФ устранить правонарушения и возместить ущерб, причиненный своими противоправными действиями. Более того, РФ своими агрессивными действиями постоянно усугубляет нарушения условий Договора.

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Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности. Договор заключался сроком на десять лет и его действие автоматически продлевалось на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявляла другой о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в 2014 году в Украине неоднократно звучали призывы расторгнуть этот договор из-за нарушения Кремлем территориальной целостности Украины.

6 сентября 2018 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил решение не продлевать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, которое истекает 31 марта 2019 года.

17 сентября Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО. 21 сентября Министерство иностранных дел Украины направило России соответствующую ноту.

26 сентября Порошенко передал ноту генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу для распространения как официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН.

3 декабря представитель президента в Рады Ирина Луценко сообщила, что президент внес в парламент законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ (№0206).