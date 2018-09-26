Порошенко передал Генсеку ООН ноту о прекращении Договора о дружбе с Россией

Нота будет распространена в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН.

Президент Украины Петр Порошенко передал генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу ноту о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в Twitter.

"Президент передал генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН", - написал он.

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Как сообщила пресс-служба президента, во время встречи на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Порошенко и Гутерриш также подробно обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы развертывания миротворческой миссии под эгидой ООН на востоке Украины.

Отдельное внимание было акцентировано на агрессивных действиях российской стороны в районе Азовского моря и Керченского пролива.

Также стороны договорились координировать усилия с целью скорейшего освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября СНБО утвердил решение не продлевать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.

17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО, 21 сентября МИД Украины направило России соответствующую ноту.

Глава государства, согласно ст. 24 закона «О международных договорах Украины», должен внести в парламент законопроект о прекращении действия Договора о дружбе.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности. После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в 2014 году в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Кремлем территориальной целостности Украины.