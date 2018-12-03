Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе с Россией

Текст законопроекта на сайте парламента пока не обнародован.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду Украины законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией (№0206).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета парламента сообщила представитель президента в ВР Ирина Луценко.

Она выразила мнение, что парламент "сможет поддержать в соответствии с процедурой такое действие".

В то же время, на сайте парламента указано, что президент внес такой законопроект, однако его текст пока не обнародован.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным.

Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в 2014 году в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Кремлем территориальной целостности Украины.