Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду Украины законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией (№0206).
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета парламента сообщила представитель президента в ВР Ирина Луценко.
Она выразила мнение, что парламент "сможет поддержать в соответствии с процедурой такое действие".
В то же время, на сайте парламента указано, что президент внес такой законопроект, однако его текст пока не обнародован.
Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным.
Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.
После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в 2014 году в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Кремлем территориальной целостности Украины.