Украина примет участие во встрече "нормандского формата" на уровне политических советников - Порошенко

Предложение об участии в таком формате предварительно было согласовано во время телефонного разговора с канцлером Германии.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина примет участие во встрече «нормандского формата» на уровне политических советников для деэскалации ситуации.

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Об этом Порошенко сказал в интервью France 24, сообщает пресс-служба главы государства.

«Это предложение предварительно было согласовано со мной как с президентом Украины во время телефонного разговора с канцлером Германии, и мы, безусловно, примем участие во встрече «нормандского формата» на уровне политических советников, на которой мы поднимем срочный вопрос - требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив», - сказал Порошенко в ответ на вопрос, готова ли Украина к обсуждению ситуации в «нормандской формате» на уровне советников, о чем сообщила федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Президент подчеркнул, что встреча сама по себе не является положительным результатом в этом деле.

«Встреча лишь инструмент, а не результат. Мы требуем - прекратите нарушать международное право, потому что все, что произошло, является грубым нарушением международного права и может иметь дальнейшие последствия», - подчеркнул Порошенко.

Президент также отметил, что РФ должна отвести свои войска, которые находятся на российско-украинской границе, убрать из Азовского моря большое количество военных кораблей. Именно поэтому, по словам Порошенко, в украинских приграничных областях с Россией был введен военное положение.

«И мы будем рады остановить закон о военном положении, когда произойдет деэскалация ситуации», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

Справка УНИАН. В Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и Приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.