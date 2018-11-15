Путин обвинил Украину в нежелании проводить обмен заложниками

11 ноября на встрече в Париже Порошенко, Меркель и Макрон подчеркнули необходимость срочно возобновить процесс освобождения украинских заложников на Донбассе.

Президент России Владимир Путин, несмотря на многочисленные предложения Киева проводить обмен заложниками, обвинил Украину в нежелании это делать.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал по итогам визита в Сингапур, отвечая на вопрос журналистов, почему не проходит обмен "всех на всех".

"Это правильная формула - "всех на всех". Но, к сожалению, происходит нечто другое. Дело в том, что украинские власти объявляют часть людей, которые удерживаются в киевских тюрьмах, в различных учреждениях и просто без суда содержатся, их объявляют уголовными преступниками, которые подверглись процедуре уголовного преследования в рамках действующего в Украине закона. Они выводятся за рамки количества обмениваемых лиц", - сказал Путин.

"Конечно, представители Донбасса с этим не согласны. Они с таким же успехом могут провести через свои судебные процедуры кого угодно и тоже вывести их за рамки тех, кого нужно менять. В этом все и дело. У действующих сегодня киевских властей нет желания обменивать незаконно удерживаемых лиц", - заявил Путин.

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Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников. Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданский.

Переговоры по дальнейшему освобождению украинских заложников до сих пор продолжаются. Украинская сторона регулярно подчеркивает, что боевики саботируют вопрос освобождения заложников.

13 сентября 2018 года представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что контролируемые Россией боевики подтверждают содержание только "двух десятков" украинских заложников из более чем 100 человек, которые Украина требует освободить.

16 октября Геращенко заявила, что на переговорах ТКГ, которые проходят в Минске, нет никакого прогресса по освобождению заложников.

11 ноября президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в Париже вопрос освобождения украинских заложников на Донбассе. Стороны подчеркнули необходимость срочно возобновить этот процесс.