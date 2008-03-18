В БЮТ заявляют, что они будут выдвигать своего кандидата на мэра Киева

Народный депутат Украины Анатолий СЕМИНОГА (фракция БЮТ) прогнозирует, что выборы мэра Киева и горсовета состоятся в начале июня, и заявляет, что БЮТ будет выдвигать своего кандидата.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН, отметив, что принятым сегодня Верховной Радой постановлением предусмотрено, что оно вступает в силу после подписания его председателем ВР. По словам депутата, это постановление может быть подписано «буквально сегодня-завтра».

Говоря о кандидатуре на должность мэра Киева, А.СЕМИНОГА отметил, что БЮТ обязательно будет выдвигать своего кандидата на эту должность. В то же время он отказался называть какие-либо фамилии, отметив, что этот вопрос еще не рассматривался фракцией и блоком, поэтому рановато говорить о конкретной кандидатуре.

А.СЕМИНОГА отметил, что компромиссом может быть внесение изменений в законодательство Украины, которые будут предусматривать проведение выборов городского председателя в два тура. Он отметил, что в такой ситуации в первом туре будут принимать участие все политические силы, в том числе НУ-НС, и уже после первого тура станет понятно, кто вышел во второй тур.

При этом он напомнил, что второй тур будет в том случае, если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов избирателей.

А.СЕМИНОГА считает, что есть все возможности для внесения изменений в законодательство в этой части.

Он отметил, что на прошлых выборах БЮТ имел поддержку 46% киевлян, а «наши ближайшие союзники - НУ-НС - набрали 15% в городе Киеве». «Как серьезная политическая сила, которая несет ответственность перед нашими избирателями, мы просто обязаны выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра», - сказал А.СЕМИНОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, Верховная Рада назначила внеочередные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета. За соответствующее постановление проголосовали 246 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов.

За это постановление проголосовали 155 народных депутатов из фракции БЮТ, 59 – из фракции НУ-НС, 26 – из фракции КПУ и 6 – из фракции Блока Литвина.

Постановлением предусмотрено назначение внеочередных выборов на последнее воскресенье 70-дневного срока со дня вступления в силу документа.