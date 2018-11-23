Украина готовит проект резолюции для Генассамблеи ООН о милитаризации Россией Черного и Азовского морей
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина готовит на декабрь проект резолюции для рассмотрения на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций о милитаризации Россией Черного и Азовского морей.
Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
В частности, она рассказала о подготовке Украиной проекта резолюции для Генассамблеи ООН по милитаризации Черноморского региона и Азовского моря.
"Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН, этот вопрос не рассматривается в комитете", - заявила Зеленко.
Как сообщал УНИАН, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в декабре этого года должна рассмотреть и одобрить отдельные две резолюции: о нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.
27 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал Генеральную ассамблею ООН немедленно отреагировать на растущую милитаризацию в оккупированном Крыму, которую осуществляет Российская Федерация.
"Мы уверены, что растущая милитаризация Крыма заслуживает пристального внимания и немедленного реагирования со стороны Генеральной Ассамблеи. Агрессивная политика России вместе с дерзким использованием летального оружия усиливает угрозу", - подчеркнул глава государства.
"Именно поэтому во время этой сессии Украина рассчитывает на вашу активную поддержку соответствующей резолюции", - сказал президент.
Читайте такжеМИД России призвал Евросоюз «не драматизировать обстановку» в Азовском море
12 октября президент Украины ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».
В документе отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, обусловленные агрессивными действиями России, Совет нацбезопасности и обороны констатировала наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокаде побережья Украины.
Кабмину поручено создать межведомственный координационный орган, который должен обобщить правовую позицию государства по вопросу подготовки консолидированной претензии официального Киева к России о международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.
7 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия активно насыщает некогда мирное Азовское море военными кораблями и отрабатывает методы блокады морских портов.