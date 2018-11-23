Украина готовит проект резолюции для Генассамблеи ООН о милитаризации Россией Черного и Азовского морей

Для вынесения на рассмотрение Генассамблеи этого вопроса не требуется предварительное одобрение профильных комитетов ГА ООН.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина готовит на декабрь проект резолюции для рассмотрения на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций о милитаризации Россией Черного и Азовского морей.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

В частности, она рассказала о подготовке Украиной проекта резолюции для Генассамблеи ООН по милитаризации Черноморского региона и Азовского моря.

"Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН, этот вопрос не рассматривается в комитете", - заявила Зеленко.

Как сообщал УНИАН, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в декабре этого года должна рассмотреть и одобрить отдельные две резолюции: о нарушениях прав человека в Крыму и милитаризации Черного и Азовского морей.

27 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал Генеральную ассамблею ООН немедленно отреагировать на растущую милитаризацию в оккупированном Крыму, которую осуществляет Российская Федерация.

"Мы уверены, что растущая милитаризация Крыма заслуживает пристального внимания и немедленного реагирования со стороны Генеральной Ассамблеи. Агрессивная политика России вместе с дерзким использованием летального оружия усиливает угрозу", - подчеркнул глава государства.

"Именно поэтому во время этой сессии Украина рассчитывает на вашу активную поддержку соответствующей резолюции", - сказал президент.

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12 октября президент Украины ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

В документе отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, обусловленные агрессивными действиями России, Совет нацбезопасности и обороны констатировала наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокаде побережья Украины.

Кабмину поручено создать межведомственный координационный орган, который должен обобщить правовую позицию государства по вопросу подготовки консолидированной претензии официального Киева к России о международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.

7 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия активно насыщает некогда мирное Азовское море военными кораблями и отрабатывает методы блокады морских портов.