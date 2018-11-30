Российские спецслужбы пытаются сфальсифицировать свои радиопереговоры во время захвата украинских кораблей - СБУ

В СБУ заявляют, что ФСБ начала игры вокруг перехваченных и обнародованных украинской разведкой радиопереговоров во время атаки на украинские корабли 25 ноября.

Захват украинских военных кораблей может стать началом более циничной провокации российских спецслужб.

Об этом заявил на брифинге руководитель аппарата руководителя Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

По его словам, украинские спецслужбы перехватили радиопереговоры российских спецслужб от 28 ноября, то есть после захвата украинских кораблей, в которых говорится о монтаже обнародованных украинской разведкой переговоров от 25-го числа.

«Информация, которую мы демонстрируем, остается для нас самих загадкой. Мы не исключаем, что она может быть прологом новой, более циничной провокации российских спецслужб», - сказал Гуськов.

По его словам, 28 ноября были перехвачены очередные радиопереговоры офицера ФСБ РФ и командира российского корабля пограничной службы капитана Саляева - командира корабля «Дон», протаранившего украинский буксир.

Представитель СБУ констатирует, что «из переговоров следует, что офицер ФСБ контролирует громкость звучания двух предложений, которые раз за разом ретранслируются с борта корабля «Дон», а в конце разговора российский офицер отмечает временные отметки 2:30, 2:35 другой записи, которая выступает для него эталоном».

«Эти отметки, а также предложения «Во все сводки попадем» и «Кто скажет, что теперь не снимут с должности?» взяты из фрагмента других радиопереговоров, которые были обнародованы Генштабом Вооруженных сил Украины 26 ноября, между должностными лицами оперативной службы ВМФ РФ и командованием российских военных кораблей, которые преследовали украинские корабли. Это подтверждает, что российское руководство отдает приказ осуществить таран. Также в переговорах (обнародованных 26 ноября) отмечается, что два российских корабля столкнулись между собой», - сказал Гуськов

Он также выразил удивление, почему россияне не зашифровали каналы связи, когда поняли, что их прослушивают.

«Любая спецслужба, когда противник начинает слушать ее переговоры, сразу меняет канал связи, либо переходит в шифрованный режим. Кажется, что россияне, следуя этому правилу на Донбассе, в этот раз никак не реагируют (на прослушивание - УНИАН). У нас есть две версии: это сделано намеренно, а сами радиопереговоры являются спектаклем, чтобы подтолкнуть Главное управление разведки Минобороны Украины или СБУ к обнародованию переговоров в качестве доказательств преступных действий Кремля. Поэтому мы не исключаем, что спецслужб РФ могут мгновенно выпустить собственный сюжет, как готовился этот спектакль, а в результате дискредитировать наши спецслужбы с целью спровоцировать недоверие к радиоперехватам, которые СБУ и разведка обнародовали раньше», - сказал Гуськов.

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Другая версия, по его мнению, «пренебрежение правилами противодействия радиоразведки - это либо примитивизм в работе, либо обычная глупость в солсберийском стиле».

«Перехваченные 28 ноября радиопереговоры свидетельствуют, что спецслужбы РФ пытаются воссоздать акустическую обстановку, в которой проходил таран украинских кораблей: от российского офицера на борту «Дона» добавляется громкости, которая была близка к реальным переговоров от 25 ноября, что необходимо для фальсификации новой записи или записей, чтобы завуалировать российское нападение на украинские корабли как ответ на вооруженную провокацию наших судов», - сказал представитель СБУ.

Он отметил, что подобные приемы россияне уже не раз использовали для сокрытия своих преступлений на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

После обстрелов и штурма российским спецназом в плен попали все 24 украинца, находившихся на судах, шестеро из них ранены.

Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).