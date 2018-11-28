Украина обратилась в Трибунал ООН из-за захвата Россией военных кораблей

Украинские дипломаты намерены обжаловать действия России с использованием всех имеющихся правовых средств.

Украина проинформировала Международный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву о вооруженном захвате российскими военными украинских судов и экипажей в Керченском проливе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины относительно информирования Арбитражного Трибунала, который рассматривает спор между Украиной и Российской Федерацией, об обострении ситуации в Керченском проливе, Азовском и Черном морях.

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"27 ноября 2018 года Министерство иностранных дел проинформировало арбитражный суд, рассматривающий спор между Украиной и Российской Федерацией о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, о последних действиях Российской Федерации, которые значительно ухудшили спор между сторонами", - говорится в сообщении.

В частности, "Украина обратила внимание на продолжающуюся практику дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты".

"Своими действиями Россия фактически закрыла Керченский пролив для всех судов. Украина и другие прибрежные государства Черного моря, включая Европейский Союз и Турцию, решительно осудили подобные действия и призывают Российскую Федерацию обеспечить свободу прохода через Керченский пролив", - отмечают украинские дипломаты.

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"Последние действия, включая и обстрел и захват украинских кораблей, свидетельствуют о сознательной и целенаправленной эскалации со стороны России. Создание препятствий для судоходства, неоправданно длительные остановки судов под флагами Украины и третьих стран повлекли значительные экономические потери. Обращает на себя внимание, что объектом таких неоправданных остановок стали только суда, следующие в украинские порты, суда, которые двигались в российские порты в Азовском море, не подвергались подобным ограничениям", - говорится в сообщении.

"Украина заявила протест против действий России, довела их до сведения своих союзников и путем обращения в арбитражный трибунал продемонстрировала свое намерение обжаловать поведение России с применением всех имеющихся правовых средств", - заявили в МИД.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву.

В заявлении МИД отмечалось, что официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе правом на природные ресурсы континентального шельфа.

19 февраля 2018 года Украина предоставила в Международный трибунал меморандум, содержащий изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование.

В мае этого года Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины против РФ. По этой причине затем в августе арбитраж решил разделить процесс на две составляющие - юрисдикционную и по существу.

В МИД считают необоснованными возражения РФ относительно юрисдикции Арбитража рассматривать иск о нарушении Россией Конвенции по морскому праву.

Ранее в МИД заявили, что трибунал ООН более года будет выносить решение о юрисдикции рассмотрения иска Украины в РФ за нарушение Конвенции по морскому праву.

Трибунал ООН в июне 2019 года начнет слушания по юрисдикции рассмотрения иска Украины в РФ за нарушение Конвенции по морскому праву.