Порошенко прокомментировал решение Трампа отменить встречу с Путиным

Глава украинского государства назвал президента США «великим лидером».

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа отменить встречу с российским президентом Владимиром Путиным в рамках саммита G20.

Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

«Вот как действуют великие лидеры», - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 ноября, Трамп заявил, что решил отменить встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", ибо Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченные в Керченском проливе.

"На основе того факта, что суда и моряки не были возвращены Украине из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить ранее запланированную встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине. Я рассчитываю на содержательную встречу, как только ситуация будет урегулирована", - подчеркнул Трамп в Twitter.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе (Аргентина) 30 ноября - 1 декабря.

Ранее в интервью изданию Washington Post Трамп заявил, что может отменить запланированную встречу с Путиным на саммите G20 из-за российской агрессии против Украины.