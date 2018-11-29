Порошенко: остался лишь один шаг к завершению создания независимой церкви в Украине

Украинские православные иерархи должны провести объединительный Собор, избранному предстоятелю Вселенским патриархом будет вручен томос об автокефалии.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что остался лишь один шаг до завершения процесса создания независимой православной церкви в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении президента к украинскому народу.

«Сегодня на священном Синоде Вселенского патриархата приняты исторические решения о создании автокефальной украинской православной церкви. Одобрен текст томоса о предоставлении независимости украинской церкви», - сказал Порошенко.

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«Томос – это грамота о нашей духовной независимости. Украинская церковь становится одной из 15 самостоятельных православных церквей, из которых состоит вселенское православие. Государство для этого уже все сделало, что могло и должно была сделать», - заявил он.

Порошенко отметил, что переговоры продолжались не один год. «Все от него зависящее сделал и Вселенский патриархат, и Вселенский престол», - отметил глава украинского государства.

Порошенко подчеркнул, что «остался только один шаг до завершения процесса – теперь уже нашим православным иерархам предстоит собраться и провести объединительный Собор, избранному предстоятелю выпадет честь получить томос из рук Вселенского патриарха».

Как сообщал УНИАН, сегодня 29 ноября, Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Патриарх Варфоломей вскоре объявит дату проведения объединительного Собора украинских православных церквей.