Вселенский патриархат утвердил проект устава будущей Украинской поместной церкви

Об этом говорится в коммюнике Вселенского патриархата по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата.

Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Об этом говорится в коммюнике Вселенского патриархата по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата, размещенном на сайте церкви.

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«В контексте ранее принятого решения Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии церкви Украины, а также в ожидании предоставления патриархального и синодального томоса, Священный Синод одобрил проект конституционного устава Украинской церкви», - говорится в коммюнике.

Отметим, что условием для предоставления Украинской церкви томоса является объединительный собор, дата которого должна была быть назначена во время заседания Синода Константинопольского патриархата.

Объединительный собор является одним из последних этапов для создания независимой православной церкви. На нем украинские православные епископы должны образовать новую церковную структуру и выбрать предстоятеля, и уже он отправится в Константинополь, чтобы сослужить со Вселенским патриархом и получить из его рук Томос.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий.