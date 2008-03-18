О чем Ющенко будет говорить с Бушем

Президенты Украины и Соединенных Штатов Америки Виктор ЮЩЕНКО и Джордж БУШ обсудят вопрос о создании зоны свободной торговли между Украиной и США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы Украинского государства Ирина ВАННИКОВА.

Она напомнила, что государственный визит Дж.БУША в Украину запланирован на 31 марта-1 апреля.

И.ВАННИКОВА отметила, что Дж.БУШ прибудет в Украину с женой Лорой БУШ. Также в составе американской делегации будет Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза РАЙС.

Делегация прибудет в Киев поздно вечером 31 марта.

На утро 1 апреля, по словам И.ВАННИКОВОЙ, запланированы переговоры между Дж.БУШЕМ и В.ЮЩЕНКОМ в формате с глазу на глаз. Потом состоятся переговоры в расширенном составе.

Она подчеркнула, что стороны планируют обсудить План действий между Украиной и США на 2008-2010 года.

«Вероятно, подпишут базовый документ об этом плане», - сказала И.ВАННИКОВА, добавив, что также Президенты «дадут зеленый свет для создания зоны свободной торговли между Украиной и США».

По результатам переговоров планируется общая пресс-конференция лидеров двух стран.

Также Дж.БУШ встретится с высшим руководством Украины и лидером оппозиции.

Кроме того, запланировано выступление Президента США в одной из средних школ города Киева.