О чем Ющенко будет говорить с Бушем
Делегация прибудет в Киев поздно вечером
|Ирина ВАННИКОВА
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы Украинского государства Ирина ВАННИКОВА.
Она напомнила, что государственный визит Дж.БУША в Украину запланирован на 31 марта-1 апреля.
И.ВАННИКОВА отметила, что Дж.БУШ прибудет в Украину с женой Лорой БУШ. Также в составе американской делегации будет Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза РАЙС.
Делегация прибудет в Киев поздно вечером 31 марта.
На утро 1 апреля, по словам И.ВАННИКОВОЙ, запланированы переговоры между Дж.БУШЕМ и В.ЮЩЕНКОМ в формате с глазу на глаз. Потом состоятся переговоры в расширенном составе.
Она подчеркнула, что стороны планируют обсудить План действий между Украиной и США на 2008-2010 года.
«Вероятно, подпишут базовый документ об этом плане», - сказала И.ВАННИКОВА, добавив, что также Президенты «дадут зеленый свет для создания зоны свободной торговли между Украиной и США».
По результатам переговоров планируется общая пресс-конференция лидеров двух стран.
Также Дж.БУШ встретится с высшим руководством Украины и лидером оппозиции.
Кроме того, запланировано выступление Президента США в одной из средних школ города Киева.