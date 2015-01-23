Ахметов подтвердил, что его допрашивала ГПУ

Об этом информирует пресс-служба Ахметова, передает ТВі.

"Да, вчера я первый раз был на допросе. Мы разговаривали со следователем довольно долго, я ответил на все вопросы. Я ответил на все вопросы. Думаю, ко мне вопросов больше нет", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что следователи Генеральной прокуратуры Украины допросили миллиардера Рината Ахметова в рамках уголовного дела о финансировании терроризма и незаконных вооруженных формирований. Допрос длился около шести часов.