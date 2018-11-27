Под штаб-квартирой ООН протестовали против российской агрессии в Керченском проливе (фото)

Как стало известно о захвате Россией катеров ВМС Украины, украинская община Нью-Йорка призвала к протестам в знак солидарности с Украиной.

Во время заседания Совета Безопасности ООН относительно эскалации агрессии РФ в Украине на улицах Нью-Йорка под стенами здания прошла акция протеста в поддержку Украины.

Об этом сообщает "Голос Америки".

После того, как стало известно о захвате Россией катеров ВМС Украины, украинская община Нью-Йорка призвала к протестам в знак солидарности с Украиной

"Участники акций требовали от международного сообщества и правительства США проявить поддержку Украине и осудить действия со стороны России", - говорится в сообщении.

"Участники акций требовали от международного сообщества и правительства США проявить поддержку Украине и осудить действия со стороны России", - говорится в сообщении.

Ранее посол США в ООН Никки Хейли заявила, что американское правительство "обеспокоено на высшем уровне".