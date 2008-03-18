Завтра в Украину приедет Генсек Совета Европы

19-21 марта Украину с визитом посетит Генеральный секретарь Совета Европы Терри ДЭВИС по приглашению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ.

По его словам, главной целью визита является ознакомление с позицией руководства Украины по политическим процессам, которые происходят в Украине после проведения внеочередных выборов в Верховную Раду.

Программой визита предусмотрены встречи Т.ДЭВИСА с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО, премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ, председателем Конституционного Суда, министрами иностранных дел и юстиции.

Также планируется выступление Т.ДЭВИСА перед студентами Института международных отношений Киевского национального университета имени Т.Шевченко.