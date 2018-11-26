Агрессия России на Азове: Песков прокомментировал возможность разговора Путина и Порошенко

Разговоров двух президентов не было, заявил Песков.

Контактов между руководством Украины и РФ после атаки на украинские военные корабли в Керченском проливе не было.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если вы имеете в виду разговоры двух президентов, нет, не было", - сказал Песков.

"Мне не известно", - добавил он, отвечая на вопрос УНИАН, планируются ли какие-либо двусторонние контакты по этому поводу.

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Как сообщал УНИАН, в связи с захватом Россией 25 ноября в Керченском проливе двух украинских катеров и одного буксира Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16.00.