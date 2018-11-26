Порошенко проводит переговоры с президентом Европейского Совета – Цеголко

Россия осуществила акт агрессии против украинских судов в районе Керченского пролива, что и является предметом разговора Порошенко с мировыми лидерами.

Президент Украины Петр Порошенко проводит телефонный разговор с президентом Европейского Совета Дональдом Туском относительно акта агрессии РФ в районе Керченского пролива.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Начались переговоры с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском», - отметил он.

Как известно, 25 ноября во время заседания СНБО Порошенко анонсировал проведение консультаций по ситуации вокруг акта агрессии РФ в районе Керченского пролива с международными партнерами, в том числе с руководителями международных организаций.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, президент провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого они договорились провести срочное чрезвычайное заседание комиссии Украина - НАТО в связи с актом агрессии РФ против Украины в Азово-Черноморской акватории.

Утром 25 ноября Россия с помощью танкера, что "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря

По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее согласно международным нормам, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 км от побережья Крыма, в районе 40 км на юго-восток от Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение. Шестеро украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий для отпора вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.