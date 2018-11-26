В БПП допускают, что заседание Рады по введению военного положения будет открытым

По мнению Винника, заседание Рады относительно введения военного положения будет открытым.

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник заявил, что заседание Верховной Рады будет открытым.

Об этом он сообщил в эфире "Прямого". "Мы ждем законопроекта от президента об утверждении указа президента о введении правового режима военного положения. Такие указы утверждаются в форме законопроекта, который голосуется простым большинством в Верховной Раде. До этого должно состояться заседание комитета Нацбезопасности и обороны, который должен дать заключение на этот законопроект. В указе будут содержаться положения, как будет функционировать этот правовой режим", - сообщил он.

"Я не думаю, что заседание будет закрытым. Если даже закрытым, Конституция и закон о правовом режиме военного положения требуют обнародовать содержание указа. Что закрывать? Политические дискуссии? Украинский народ уже привык к популистским заявлениям с трибун. Это ни для кого не секрет, чтобы закрывать", - добавил нардеп.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако пограничный корабль РФ «Дон», вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

По информации начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, не получив до 17:00 информацию о возможности прохода через пролив, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования - в Одессу. "При проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение", - рассказал Муженко. Шесть украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации у Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.