Политолог оценил назначение переговорщиком в Минске Марчука вместо Кучмы

Первой причиной политолог назвал то, что Евгений Марчук является действительно одним из главных специалистов в сфере национальной безопасности.

Представитель Украины по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук является достойной заменой бывшего президента Леонида Кучмы на посту главы делегации от Украины в ТГК в Минске.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил политолог Владимир Фесенко.

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"Когда Леонид Данилович заявил, что он отходит от переговоров, я говорил, что оптимальный вариант замены это как раз Евгений Кириллович. Почему? Три причины", - сказал Фесенко

Первой причиной политолог назвал то, что Евгений Марчук является действительно одним из главных специалистов в сфере национальной безопасности.

"Человек с огромным опытом в этой сфере. Я лишь главные должности назву - это глава СБУ, министр обороны, секретарь национальной безопасности и обороны. Поэтому компетенция есть. Вторая важная причина. Он уже имеет большой опыт работы в Трехсторонней контактной группе, и ему не нужно адаптироваться к этому процессу", - добавил Фесенко.

По его словам, третья причина заключается в том, что функционально, с точки зрения специфического статуса, который должен иметь представитель Украины в переговорах ТГК, Марчук имеет ту же самую позицию, что и Кучма. Он не имеет официальных государственных должностей, но имеет огромный неформальный статус.

"Тем самым отсутствие официального статуса дает возможность для маневра. Что очень важно, поскольку если будут официальными переговорщиками на уровне ТКГ наши дипломаты, которые будут контактировать с представителями самопровозглашенных так называемых непризнанных республик, то здесь создаются определенные прецеденты, которых следует избегать", - заключил Фесенко.