Порошенко назначил Марчука представителем Украины в ТКГ по Донбассу

Ранее Марчук представлял украинскую сторону в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, заседание которой проходят в Минске.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила в Facebook.

"Нашу позицию на ТКГ отныне будет жестко отстаивать Евгений Кириллович Марчук. Накануне президент Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти тяжелые 4 года достойно отстаивал нашу позицию в группе по вопросам безопасности и хорошо ориентируется в проблематике Минских переговоров", - подчеркнула она.

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Ранее Марчук представлял украинскую сторону в рабочей подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.

Как сообщал УНИАН, в начале октября экс-президент Украины Леонид Кучма ушел с должности представителя Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. Последний раз он принял участие в заседании группы 2 октября.