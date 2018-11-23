"Собирают подписи за Сичеславскую": Парубий обещает вернуться к переименованию Днепропетровской области

Существуют два соответствующих законопроекта, а лично Парубий поддерживает переименование в Сичеславскую область.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обещает, что в ближайшие недели вопрос переименования Днепропетровской области будет снова вынесен в сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

По словам Парубия, к этому вопросу парламент вернется, и уже зарегистрирован законопроект президента Украины о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

Также он сообщил, что народный депутат Андрей Денисенко «собирает подписи снова, чтобы переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую».

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«Очевидно, мы вынесем эти два положения в зал», - сказал Парубий и добавил, что тогда в зале будет проходить дискуссия.

«Я лично поддерживаю Сичеславскую область», - отметил председатель парламента.

По мнению Парубия, сессионному залу «будет легче определиться» и принять положительное решение, если будет два альтернативных проекта.

«Это вопрос не отложен в долгий ящик», - заверил Парубий. По его словам, «он будет внесен в ближайшие недели и мы его тоже решим».

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Верховная Рада не включила в повестку дня и не направила на заключение Конституционного суда проект закона «О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Днепропетровской области)» (№ 8329). Этим законопроектом предусматривалось переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

21 ноября президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект № 9310, который предусматривает переименование Днепропетровской области в Днепровскую. Соответствующий проект закона «О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Днепропетровской области)» зарегистрирован в парламенте.