Вятрович выступил за идею переименования Днепропетровской области на Сичеславскую
За идею переименования Днепропетровской области на Сичеславскую выступил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Об этом сообщается на странице Общественная поддержка СичеславськаяТАК в Facebook.
По его словам, "Сичеславская область - это единение Украины современной с Украиной козацкой".
Читайте такжеДенисенко: Переименовав Днепропетровск в Днепр, мы официально признали народное название города
Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года Верховная Рада Украины переименовала Днепропетровск в Днепр. Свое название Днепропетровск в 1926 году получил по названию реки и в честь партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР – Г.И. Петровского, который впоследствии стал одним из инициаторов организации Голодомора 1932-33 годов.
В январе на официальном интернет-представительстве президента Украины была зарегистрирована петиция о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. С такой инициативой выступила "Правозащитная группа "СИЧ".