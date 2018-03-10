Вятрович выступил за идею переименования Днепропетровской области на Сичеславскую

По его словам, "Сичеславская область - это единение Украины современной с Украиной козацкой".

За идею переименования Днепропетровской области на Сичеславскую выступил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Об этом сообщается на странице Общественная поддержка СичеславськаяТАК в Facebook.

По его словам, "Сичеславская область - это единение Украины современной с Украиной козацкой".

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Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года Верховная Рада Украины переименовала Днепропетровск в Днепр. Свое название Днепропетровск в 1926 году получил по названию реки и в честь партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР – Г.И. Петровского, который впоследствии стал одним из инициаторов организации Голодомора 1932-33 годов.

В январе на официальном интернет-представительстве президента Украины была зарегистрирована петиция о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. С такой инициативой выступила "Правозащитная группа "СИЧ".