На заседание Рады дошли не более 50 депутатов, хотя зарегистрировано 237 карточек (фото)

Глава Верховной Рады Андрей Парубий четыре раза призывал депутатов зарегистрироваться.

В сессионном зале Верховной Рады находятся не более 50 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, только при четвертой по счету карточной регистрации парламент смог начать пленарное заседание.

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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий четыре раза призывал депутатов зарегистрироваться, но при первой регистрации было зафиксировано 146 карточек, при второй - 195, при третьей - 212, и только с четвертой попытки зарегистрировано 237 карточек.

Некоторые народные депутаты из фракций просто раскладывали карточки своих коллег, отсутствующих в сессионном зале, на их рабочие места.

Парубий, обращаясь к депутатам, сказал, что понимает, что они "измождены и уставшие", поскольку только сегодня в 6.00 был принят государственный бюджет на 2019 год, но сегодняшнее заседание ВР необходимо провести.

В настоящее время в парламенте проходит Час вопросов к правительству.