Попытки "дожать" коррупционный законопроект "Об адвокатуре" нацелены на усиление влияния на правосудие – нардеп

Ранее стало известно, что попытки собрать Комитет ВР по вопросам правосудия продолжаются, а голосование может состояться без наличия кворума карточками отсутствующих депутатов.

Попытки провести законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатское самоуправление" в режиме ночного голосования свидетельствуют о намерениях закрепить влияние на правосудие и резонансные дела.

Так прокомментировал сегодняшние события в ВР народный депутат (фракция "Батькивщина") Игорь Луценко.

"Это тема контроля за тем, что происходит в судах, в расследованиях и уголовных производствах. Если сама Администрация Президета так активно, лично господин Филатов прилагают усилий, и идет уже третья попытка протащить через Комитет Князевича, это говорит о том, что здесь нет ничего общего с интересами адвокатского сообщества. Речь идет об общих правилах судебной системы, изменениях в УПК"" - сказал нардеп.

По мнению депутата, при таких целях законопроекта его активному продвижению не препятствуют коррупционные риски законопроекта, на которые указано в заключении Антикоррупционного комитета.

Ранее стало известно, что попытки собрать Комитет ВР по вопросам правосудия продолжаются, а голосование может состояться без наличия кворума карточками отсутствующих депутатов. Далее законопроект пойдет в сессионный зал.

Пленарное заседание Верховной Рады продолжается.

В четверг днем профильный Комитет по вопросам правосудия не смог принять решение относительно проекта закона №9055. На заседании парламентского комитета присутствовал заместитель Главы Администрации Президента Алексей Филатов, который является куратором судебной реформы.

В среду парламентский комитет по предотвращению и противодействию коррупции признал законопроект коррупционным.