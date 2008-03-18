В парламенте создана группа «АнтиНАТО»

В Верховной Раде Украины создана депутатская группа «АнтиНАТО»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании парламента народный депутат Игорь АЛЕКСЕЕВ (фракция КПУ).

Он отметил, что в состав этой группы уже вошло 58 народных депутатов. По его словам, группа будет выступать против «вовлечения Украины в авантюры этого военного блока».

И.АЛЕКСЕЕВ отметил, что члены этой депутатской группы выступают за провозглашение нейтрального статуса Украины. Он отметил, что группа будет противодействовать незаконным действиям высших должностных лиц государства и как пример навел «письмо трех» к руководству НАТО.