На Сытника открыли уголовное производство из-за участка в Крыму

Народный депутат Поляков заявил о якобы незадекларированном Сытником земельном участке во временно оккупированном Крыму.

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство о якобы декларировании недостоверной информации директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником и направило производство в Национальную полицию.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

«У нас было обращение народного депутата Максима Полякова от 12 ноября, по данному факту в порядке статьи 214 Уголовного процессуального кодекса Украины мы приняли решение о внесении сведений в ЕРДР по данному факту недекларирования или внесения недостоверных сведений в декларацию директора НАБУ за 2017 год», - сказал он.

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Грищук отметил, что в заявлении народного депутата был описан факт о якобы недекларировании земельного участка во временно оккупированном Крыму.

По его словам, САП направила по подследственности это производство в Национальную полицию, «поскольку из-за конфликта интересов такие дела мы расследовать не можем».

Как сказал Грищук, процессуальное руководство по делу осуществлять Генеральная прокуратура.