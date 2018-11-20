Сытник утверждает, что денег за земельный участок в оккупированном Крыму его семья не получала

Директор НАБУ заявил, что и дальше будет указывать этот участок в своей декларации, потому что по украинскому законодательству он не продан и денег за него они не получали.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что не получал деньги за проданный женой участок в оккупированном Крыму и прекратит его декларировать, когда операция пройдет по украинскому законодательству.

Об этом Артем Сытник рассказал изданию theБабель.

У жены Сытника Анны были четыре сотки в курортной зоне Вязовая Роща в Нахимовском районе Севастополя. В ТСН сообщили, что 1 августа 2017 года этот участок продали и уплатили пошлину в бюджет России, которая незаконно оккупировала полуостров.

Сытник пояснил, что в январе 2015 года, еще до его назначения, они с женой понимали, что ездить в Крым и распоряжаться землей они не смогут.

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«Поэтому моя жена у украинского нотариуса сделала доверенность на знакомую, чтобы та распоряжалась землей. Я в январе 2015 года дал свое согласие как супруг. С тех пор и доныне юридически значимых действий ни я, ни жена не совершали», - сказал Сытник. Он подчеркнул, что с того времени эту крымскую землю его жена не контролировала.

Однако директор НАБУ заявил, что и дальше будет указывать этот участок в своей декларации, потому что по украинскому законодательству он не продан и денег за него они не получали.

«В декларацию я ставил и буду ставить участок до того времени, пока он не будет переоформлен по украинскому законодательству, потому что по украинскому законодательству он не продан. Дохода ни я, ни моя жена от продажи земли не получили с 2015 года. Я не исключаю, что после того, как продажа этой земли будет оформлена по украинскому законодательству и мы получим доход от нее, они будут в декларации. Пока ни того, ни другого не произошло», — сказал Сытник.