Добкин попросился под крыло Балоги

Представители власти Харькова заявляют о «преступлении, которое готовится начальником Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области генералом Андреем МУХАТАЕВЫМ» против городского председателя Харькова, депутатов городского совета и городских должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, сообщение такого содержания размещено на официальном сайте Харьковского горсовета по итогам пресс-конференции, в которой приняли участие секретарь горсовета Геннадий КЕРНЕС, заместители городского председателя.

Поводом для пресс-конференции стали «заявления руководства и сотрудников Харьковского городского совета о возможных масштабных провокациях со стороны СБУ в Харьковской области», - говорится в сообщении.

Объяснив причину, по которой руководство города было вынуждено выйти на внеочередную пресс-конференцию, Г.КЕРНЕС сказал: «Нам точно известно, что в отношении Харьковского городского председателя, членов исполнительного комитета, городского совета и в целом органов местного самоуправления со стороны СБУ Украины в Харьковской области и лично генерала Андрея МУХАТАЕВА готовится широкомасштабная провокация. Она связана с тем, что СБУ на протяжении длительного времени систематически проводит работу по дискредитации органов местного самоуправления и городского председателя Михаила ДОБКИНА. Как следствие, сегодня мы находимся в судебном споре с СБУ в Харьковской области».

По словам Г.КЕРНЕСА, «сегодня (17 марта – УНИАН) должны были начаться широкомасштабные мероприятия, запланированные на 6-ть утра. Они касались ряда руководителей, а это и обыски в квартирах, в кабинетах, выемка документов, причем все это по надуманным обстоятельствам. У генерала МУХАТАЕВА существует подетально расписанный план, с ответственными людьми и пр. Готовится ряд мероприятий, которые должны вызвать целую PR-кампанию, связанную с громкими обвинениями в адрес городского председателя и членов исполкома».

Учитывая сказанное, говорится в сообщении, «руководство города послало телеграмму о готовящемся преступлении», «главе Секретариата Президента Украины Виктору БАЛОГЕ, генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО, первому заместителю председателя СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, первому заместителю председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимиру СИВКОВИЧУ, первому заместителю председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергею ГРИНЕВЕЦКОМУ».

Помимо публикации на сайте размещен текст телеграммы, в которой ее авторы просят главу Секретариата Президента безотлагательно создать специальную межведомственную комиссию и направить группу оперативных сотрудников Генпрокуратуры и СБУ для проведения объективной проверки деятельности Управления СБУ в Харьковской области.

Телеграмму подписали Г.КЕРНЕС, семь заместителей Харьковского городского председателя, управляющий делами горисполкома и все руководители исполнительных органов Харьковского горсовета и коммунальных предприятий.

Они выразили уверенность в том, что «на заявление о подготовке начальником Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области генералом МУХАТАЕВЫМ противоправной преступной провокации будут приняты соответствующие адекватные меры реагирования со стороны главы Секретариата Президента Украины, генерального прокурора Украины и руководителя Службы безопасности Украины».

Официальных комментариев со стороны харьковского УСБУ на это время еще не поступало.