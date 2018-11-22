МИД России призвал Евросоюз «не драматизировать обстановку» в Азовском море

Захарова утверждает, что задержание российскими пограничниками судов, следующих в порты Украины, «осуществляется в соответствии с действующим законодательством».

МИД России призвал Европейский Союз «не драматизировать обстановку» в Азовском море и «учитывать сложившиеся реалии» в регионе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«За завесой о некой милитаризации Азовского моря украинские власти целенаправленно нагнетают в регионе напряженность. В Киеве с бравадой заявляют о создании военно-морской базы в Бердянске, заявляют о намерении в одностороннем порядке в нарушение международного права провести линию разграничения в Азовском море. Звучат мысли о вовлечении в регион потенциала НАТО», - заявила Захарова.

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«Еэсовским партнерам следует иметь в виду, что такое поведение Киева не может не отражаться на ситуации в регионе и как следствие - применяемых нами профилактических мероприятиях с целью обеспечения безопасности российских граждан и объектов стратегической инфраструктуры, в частности, Крымского моста», - сказала она.

По словам Захаровой, в отношении этого сооружения (моста) высказывались угрозы не только со стороны «маргинальных сил, но и политиков этого государства».

Захарова считает, что у ЕС нет оснований «идти на поводу сторонников конфронтации в Киеве и искусственно драматизировать обстановку в регионе».

«Исходим из того, что действия ЕС будут носить ответственный транспарентный характер, соответствовать нормам международного права и принципам европейской безопасности и учитывать статус Азовского моря и сложившиеся реалии», - сказала Захарова.

Она утверждает, что задержание российскими пограничниками судов, следующих в порты Украины, «осуществляется в соответствии с действующим законодательством».

По данным МИД России, в апреле-октябре 2018 года было «досмотрено» 720 судов, следующих в украинские порты или из них.

Захарова заявила, что простой судов связан с «особым порядком плавания по Керчь-Еникальскому каналу». «Этот порядок обусловлен габаритами канала, сложными метеорологическими и навигационными условиями и предполагает обязательную лоцманскую проводку», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

В решении СНБО отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, обусловленные агрессивными действиями РФ, Совет нацбезопасности и обороны констатировал наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокаде побережья Украины.

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Кабинету министров поручено создать межведомственный координационный орган, который должен обобщить правовую позицию по вопросу подготовки консолидированной претензии Украины к России по поводу международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.

19 ноября высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Совет ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза призывает Россию прекратить ограничивать судоходство в Азовском море и Керченском проливе.

По словам Могерини, в ЕС готовят «целенаправленные меры» в ответ на ситуацию в Азовском море.

Она отметила, что на министерской встрече была высказана обеспокоенность действиями РФ в Азовском море. Как сказала Могерини, действия России «причиняют вред не только украинской экономике», поскольку под задержания и проверки попадает большое количество судов под флагами стран Евросоюза.