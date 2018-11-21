Швеция призвала Украину ускорить процесс проведения реформ

В Швеции также заверили, что продолжат прилагать усилия для защиты территориальной целостности Украины.

Министр иностранных дел Королевства Швеция Маргот Вальстрём призвала Украину ускорить процесс проведения реформ.

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Об этом глава МИД Швеции сообщила в микроблоге Twitter. "В этот день пять лет назад в Киеве начались протесты на Майдане. Дальнейшее ускоренное проведение реформ будет лучшим средством для чествования погибших в стремлении к лучшей Украине. Швеция продолжит защищать территориальную целостность Украины и активно поддерживать дальнейшие реформы", - отметила Вальстрём.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 года отказ украинской власти режима Виктора Януковича от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения наиболее массовых за всю современную историю государства протестов.

В частности, Кабинет министров 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч человек.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция Достоинства.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более 100 человек, сотни были ранены, больше всего - 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек.