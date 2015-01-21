Ухудшение ситуации на Донбассе может привести к срыву Минских договоренностей - замгенсекретаря ООН



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Фелтман отметил тревожные события в Украине, которые сейчас происходят на Донбассе. "Совет безопасности сейчас заседает в условиях худших столкновений на востоке Украины с момента того, как было договорено о прекращении огня в соответствии с Минским протоколом от 5 сентября", - отметил заместитель генсекретаря ООН.

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Вместе с тем он акцентировал внимание, что обнадеживающие моменты, и в частности обмен пленными в конце декабря сейчас отходят в сторону, потому что усиливается противостояние и возникает тупик в решении политическим путем ситуации в Украине.

"Сейчас эскалация столкновений может обернуться подрывом Минского протокола", - убежден Фелтман.